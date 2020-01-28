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Футбол в России

Жена Кокорина заявила, что футболист до конца сезона будет выступать за "Зенит-2"

По словам Дарьи Валитовой, форвард отказался переходить в "Сочи"
Александр Кокорин Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 января. Российский нападающий Александр Кокорин отказался выступать за футбольный клуб "Сочи", в связи с чем проведет остаток сезона в "Зените-2". Об этом сообщила жена футболиста Дарья Валитова в сторис на своей странице Instagram.

На прошлой неделе "Зенит" и "Сочи" объявили о достижении договоренности по переходу Кокорина, но его агент и отчим Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин, позднее футболист вышел с капитанской повязкой в основе клуба во втором матче против австрийского "Зальцбурга" (3:6).

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"К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в "Зените". Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили. Он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", в связи с этим руководство футбольного клуба "Зенит" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - говорится в сообщении.

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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