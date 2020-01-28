Колосков считает, что не было необходимости досрочно переизбирать Прядкина президентом РПЛ

16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на пост главы премьер-лиги был досрочно переизбран Сергей Прядкин, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. На прошлой неделе на заседании избиркома РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение союза 22 января. По его итогам переизбрание Прядкина было признано неправомерным. Во вторник генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе по итогам собрания клубов РПЛ сообщил, что лига согласилась с перевыборами главы премьер-лиги, и они состоятся 17 марта.

"Считаю досрочное переизбрание Прядкина, мягко говоря, странным решением. Не понимаю, какая необходимость была в переизбрании, причем тайном, без повестки. У него срок полномочий до апреля месяца, он на хорошем счету в РПЛ и РФС, вице-президент РФС, куратор национальной команды. Я не вижу никаких причин для того, чтобы устраивать мышиную возню", - отметил Колосков.

"Самое главное - клубы не имели право переизбирать Прядкина, не поставив в известность Российский футбольный союз. Есть регламент, где четко предусмотрена процедура выборов и выдвижения кандидатур, в уставе Международной федерации футбола (ФИФА) четко прописано, что лига - внутренняя организация национальной ассоциации, то есть устав лиги и ее регламент подлежат утверждению РФС. Лига ничего не может сделать без РФС, она действует в рамках полномочий, которыми ее наделил РФС, а РФС ее наделил только одним полномочием - проведением соревнований среди команд премьер-лиги. Не знать этого - это то ли наивность, то ли халатность со стороны РПЛ, я не понимаю, в чем и идея, и с чем это связано", - пояснил он.

Колосков отметил, что не ставит под сомнение авторитет Прядкина в РФС и РПЛ. "Он всегда имеет право голоса, сидит на исполкоме рядом с президентом, никаких претензий к нему никогда не было. Надо, чтобы РФС и клубы сели и обсудили кандидатуры вместе. Сами выборы - это прерогатива РПЛ", - заключил собеседник агентства.

Кандидатуры на пост президента РПЛ могут быть выдвинуты до 4 февраля.