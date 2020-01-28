Власти Нижегородской области прорабатывают возможность принять финал Кубка РФ по футболу

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Нижегородской области с конца 2019 года прорабатывают возможность проведения на стадионе "Нижний Новгород" финала Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Стадион "Нижний Новгород" был построен к чемпионату мира 2018 года, на нем прошли шесть игр турнира. Его вместимость составляет 44899 человек. В июне прошлого года занимавший на тот момент пост министра спорта Нижегородской области Сергей Панов сообщил ТАСС, что в планах у региональных властей бороться за проведение финала Кубка России сезона-2020/21.

"Вопрос о проведении на стадионе "Нижний Новгород" финала Кубка России по футболу с конца прошлого года находится в активной проработке, - сказал Югов. - Нижегородская область имеет богатый опыт проведения спортивных мероприятий на высоком организационном уровне, в том числе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, Суперкубка России по футболу 2018 года, отборочного матча чемпионата Европы по футболу среди молодежных сборных команд до 21 года между сборными России и Сербии, отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2020 года между национальными сборными командами России и Кипра и других".

Финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона с 2010 года; в 2009-м московский ЦСКА на "Арене-Химки" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).