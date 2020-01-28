Борзаковский выдвинут кандидатом в президенты ВФЛА от волгоградской региональной федерации

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике и олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский выдвинут Федерацией легкой атлетики Волгоградской области на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщил ТАСС член Федерации легкой атлетики Волгоградской области Владимир Типаев.

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"24 января было принято решение о выдвижении Борзаковского кандидатом на пост президента ВФЛА и вице-президента", - заметил Типаев, который также является директором спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Волгограда.

По информации ТАСС, ранее на пост президента ВФЛА были выдвинуты глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.