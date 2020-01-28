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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки встретятся с сербками в первом матче отборочного турнира к ОИ-2020

Россиянки также сыграют с командами Венгрии и Китая

ТАСС, 28 января. Женская сборная России по гандболу проведет первый матч отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года против команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола.

Российские гандболистки также сыграют с командами Венгрии и Китая. Матч с сербками пройдет 20 марта, с китаянками - 21 марта, с венгерками - 22 марта. Две сильнейшие команды по итогам однокругового турнира получат путевки на Олимпийские игры. Квалификационный турнир пройдет в Венгрии.

Российские гандболистки заняли третье место на чемпионате мира в Японии и не сумели завоевать лицензию на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. На Играх в 2016 году российские гандболистки завоевали золото.

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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