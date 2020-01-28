Чемпионы Универсиады фигуристы Попова и Мозгов могут пропустить следующий сезон

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Чемпионы Универсиады 2019 года в Красноярске российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, могут пропустить сезон-2020/21 из-за травмы партнера. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменов Анжелика Крылова.

Попова и Мозгов пропустили декабрьский чемпионат России в Красноярске из-за травмы спины у Мозгова.

"Сергей болеет, они не тренируются, выпали очень сильно, не знаю, будут они готовиться к следующему сезону, пока вопрос очень открытый, - сказала Крылова. - Вроде в следующем месяце он будет оперироваться за границей. Очень жалко, что они выбыли, потому что все было: и программы, и все остальное. То, что зависело от меня, я делала, но такая ситуация сложилась, что по здоровью они не могут выступать, и не могу сказать всей перспективы на следующий сезон, ничего еще не известно".

В сезоне-2019/20 дуэт стал третьим на турнире в Финляндии, четвертым на мемориале Ондрея Непелы и восьмым на канадском этапе Гран-при. На двух последних чемпионатах России, в которых дуэт принял участие, спортсмены заняли четвертое место.