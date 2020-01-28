Сборная России заняла третье место в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону

ТАСС, 28 января. Российские биатлонисты завоевали бронзовые медали в мужской эстафетной гонке 3х7,5 км на юношеском чемпионате мира. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Золото завоевала норвежская команда, которая преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты 7 секунд и использовала шесть дополнительных патронов. Вторыми стали чешские биатлонисты (+1.15,7; 9). Российская команда отстала от победителей на 1 минуту 37,5 секунды, использовав 10 дополнительных патронов. В ее составе выступили Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалев.

Во вторник соревнования продолжатся женской эстафетой 3х6 км.

Соревнования завершатся 2 февраля.