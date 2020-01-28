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Массовый спорт

Лукин: группа по подготовке Совета при президенте РФ обсудила стратегию развития спорта

Заседание прошло в Москве во вторник
Президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент паралимпийского комитета России Владимир Лукин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Рабочая группа по подготовке заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обсудила различные позиции готовящегося доклада о стратегии долгосрочного развития спорта. Об этом ТАСС сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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Заседание рабочей группы прошло во вторник в Москве. На нем также присутствовали помощник президента РФ, заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин и министр спорта Олег Матыцин. В рамках заседания были подведены предварительные итоги реализации государственной программы РФ "Развитие физической культуры и спорта", федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".

"Заседание прошло вполне по-деловому, обсуждались вопросы, связанные с различными позициями готовящегося доклада о стратегии долгосрочного развития спорта. Мы обсуждали различные вещи: на что надо обратить внимание, как расставить приоритеты. Пока об этом преждевременно говорить, потому что что-то будет принято, а что-то нет. Но у нас было коллективное обсуждение каркаса, основных положений и приоритетов доклада, который будет сделан на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта", - рассказал Лукин.

"О конкретных делах речи не было, каждый выступал и говорил о том, что считал необходимым. Например, я обратил внимание на специфику нашей страны, что у нас северная и очень большая по территории страна с демографическими проблемами, большими культурными отличиями от региона к региону. Все это должно быть учтено, - добавил Лукин. - Довольны мы будем, когда наш спорт будет развиваться согласно этой стратегии, пока рады, что сделали шаг в этом направлении".

Последнее заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта прошло 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичМатыцин, Олег Васильевич
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