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Футбол в России

Кокорин подтвердил, что на второй сбор отправится с "Зенитом-2"

Контракт форварда с петербургским клубом действует до лета 2020 года
Александр Кокорин Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский нападающий Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому "Зениту", на второй сбор отправится с выступающим в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги "Зенитом-2". Об этом 28-летний форвард сообщил ТАСС.

На прошлой неделе "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин, позднее футболист вышел с капитанской повязкой в основе клуба во втором матче против австрийского "Зальцбурга" (3:6). Во вторник жена форварда Дарья Валитова в сторис на своей странице Instagram подтвердила, что ее муж не намерен выступать за команду из Краснодарского края и до конца сезона будет играть за "Зенит-2".

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"Единственное, что могу сказать - я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить, - заявил Кокорин. - Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей".

На вопрос о том, рассматривает ли нападающий возможность смены клуба по истечении контракта летом 2020 года, он сказал: "Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит".

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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