Шесть призеров молодежного ЧМ-2020 вошли в состав олимпийской сборной России по хоккею

ТАСС, 28 января. Шесть серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

За команду сыграют защитники Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо" Минск) и Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск). На завершившемся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) россияне заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4).