Шесть призеров молодежного ЧМ-2020 вошли в состав олимпийской сборной России по хоккею

ТАСС, 28 января. Шесть серебряных призеров молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года попали в состав олимпийской сборной России на турнир в Словакии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.
За команду сыграют защитники Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Илья Круглов ("Динамо" Минск) и Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск). На завершившемся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) россияне заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4).
Полностью состав выглядит следующим образом: вратари Алексей Мельничук (СКА), Илья Коновалов ("Локомотив"), Иван Федотов ("Трактор"); защитники: Николай Демидов ("Сибирь"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Даниил Мироманов (СКА), Вадим Кудако, Макар Хабаров (оба - "Северсталь"), Аким Тришин ("Спартак"), Александр Яковенко ("Юкурит", Финляндия); нападающие: Артем Манукян ("Авангард"), Артем Швец-Роговой (СКА), Павел Порядин ("Нефтехимик"), Илья Талалуев ("Спартак"), Данила Моисеев ("Витязь"), Егор Морозов ("Северсталь"), Никита Ртищев, Максим Соркин (оба - ЦСКА), Павел Дорофеев ("Металлург", Магнитогорск), Кирилл Слепец ("Динамо", Рига), Илья Круглов ("Динамо", Москва), Николай Коваленко ("Локомотив"), Родион Амиров ("Салават Юлаев").
В Словакии со сборной России будет работать тренерский штаб во главе с Олегом Браташем, также в него вошли тренеры Константин Горовиков и Владимир Филатов и тренер вратарей Николай Хабибулин, работавший с молодежной сборной России на прошедшем мировом первенстве.
Турнир пройдет в словацком Попраде с 6 по 8 февраля, также на нем сыграют сборные Белоруссии и Словакии. Первый матч российская команда проведет 7 февраля против сборной Белоруссии (начало - 16:00 мск), а 8 февраля встретится со словаками (12:00 мск).