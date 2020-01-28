Павлюченкова вошла в состав сборной России по теннису на матч Кубка Федерации

Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдет 7-8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния). Сборную России в игре с румынками представят Екатерина Александрова, занимающая 28-й номер в рейтинге Женской теннисной ассоциации, Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (40), Светлана Кузнецова (53) и Анна Калинская (109). Капитаном российской команды назначен Игорь Андреев.

ТАСС, 28 января. Четвертьфиналистка текущего Открытого чемпионата Австралии по теннису Анастасия Павлюченкова вошла в состав сборной России на матч против команды Румынии в рамках Кубка Федерации. Об этом сообщает Федерация тенниса России.

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште (14-19 апреля). Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего финала Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), сборная Венгрии (организатор финального турнира) и обладатель wild card.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

Павлюченкова встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в среду.