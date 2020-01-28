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Футбол в России

Гендиректор "Сочи" надеется, что Кокорин все же сможет сыграть за клуб

Ранее футболист сообщил, что отправится на сбор с командой "Зенит-2"

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин все же перейдет в сочинский клуб. Об этом он рассказал ТАСС.

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На прошлой неделе "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу Кокорина на правах аренды, генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим Кокорина Кирилл Логинов заявил, что игрок не собирается уходить из петербургского клуба. 21 января "Зенит" в товарищеском матче одержал крупную победу над катарским "Аль-Увайнахом" (10:0), автором трех мячей в этой встрече стал Кокорин, позднее футболист вышел с капитанской повязкой в основе клуба во втором матче против австрийского "Зальцбурга" (3:6). Во вторник Кокорин подтвердил ТАСС, что отправится на второй сбор с командой "Зенит-2".

"Кокорин же не сказал, что он однозначно не будет где-то играть в другом клубе. Просто он сейчас не хочет озвучивать свои решения, - сказал Рубашко. - Я лично надеюсь, что он будет в "Сочи". Здравый смысл должен возобладать".

Кокорину 28 лет, он выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

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