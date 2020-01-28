{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Чесноков сожалеет о решении олимпийской чемпионки по теннису Макаровой завершить карьеру

31-летняя спортсменка объявила о своем решении во вторник

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший теннисист Андрей Чесноков выразил сожаление в связи с решением олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой завершить карьеру. Таким мнением Чесноков поделился с ТАСС во вторник.

31-летняя Макарова в Instagram объявила о завершении спортивной карьеры. В 2016 году в паре с Еленой Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Лена Веснина где-то еще две-три недели назад сказала мне, что Катя собирается завершить карьеру. Макарова и Веснина победили на Олимпиаде, на трех турнирах Большого шлема, одного шага не хватило - не смогли "добить" только Открытый чемпионат Австралии. Мне всегда жалко, когда карьеру завершает такой сильный игрок. Похожая ситуация была у Елены Дементьевой, когда она сказала, что играет последний сезон и все, независимо от результатов, но надо выбрать одно из двух - либо ты будешь полностью принадлежать спорту, либо ты все-таки хочешь создать семейный очаг", - сказал Чесноков.

"Потенциально у Макаровой много сил, она молодая и может выбрать все, что захочет в будущем. Иногда профессиональному спортсмену довольно сложно найти себя после завершения карьеры, но, думаю, для нее на первом месте сейчас должна быть семья, дети, а потом только работа. Она свое уже отпахала, у нее ведь и детства как такового не было, потому что с утра до вечера на этом корте", - добавил собеседник ТАСС.

Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в парном разряде на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в парном - победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Футбол в России
ФК "Локомотив" подал иск в суд на бывшего гендиректора Геркуса на 144 млн рублей
Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС