Чесноков сожалеет о решении олимпийской чемпионки по теннису Макаровой завершить карьеру

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Бывший теннисист Андрей Чесноков выразил сожаление в связи с решением олимпийской чемпионки Екатерины Макаровой завершить карьеру. Таким мнением Чесноков поделился с ТАСС во вторник.

31-летняя Макарова в Instagram объявила о завершении спортивной карьеры. В 2016 году в паре с Еленой Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Лена Веснина где-то еще две-три недели назад сказала мне, что Катя собирается завершить карьеру. Макарова и Веснина победили на Олимпиаде, на трех турнирах Большого шлема, одного шага не хватило - не смогли "добить" только Открытый чемпионат Австралии. Мне всегда жалко, когда карьеру завершает такой сильный игрок. Похожая ситуация была у Елены Дементьевой, когда она сказала, что играет последний сезон и все, независимо от результатов, но надо выбрать одно из двух - либо ты будешь полностью принадлежать спорту, либо ты все-таки хочешь создать семейный очаг", - сказал Чесноков.

"Потенциально у Макаровой много сил, она молодая и может выбрать все, что захочет в будущем. Иногда профессиональному спортсмену довольно сложно найти себя после завершения карьеры, но, думаю, для нее на первом месте сейчас должна быть семья, дети, а потом только работа. Она свое уже отпахала, у нее ведь и детства как такового не было, потому что с утра до вечера на этом корте", - добавил собеседник ТАСС.

Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в парном разряде на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в парном - победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте.