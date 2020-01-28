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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристы Бойкова и Козловский надеются, что в будущем будут делать четверные элементы

В настоящее время четверные подкрутки и выбросы из-за различных особенностей судейства при определенных ситуациях могут оцениваться ниже тройных

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, надеются на то, что в будущем будут исполнять элементы повышенной сложности. Об этом они сообщили в интервью ТАСС.

В настоящее время четверные подкрутки и выбросы из-за различных особенностей судейства Международного союза конькобежцев (ISU) при определенных ситуациях могут оцениваться ниже тройных. Из-за этого большинство пар отказалось от их исполнения.

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В ответ на вопрос о том, обсуждали ли они с тренером Тамарой Москвиной возможность исполнения сложных элементов, Бойкова сказала: "Конечно же. И до сих пор обсуждаем. И надеемся, что когда-нибудь мы будем это делать".

На уточняющий вопрос о том, лучше ли сейчас катать программы без трудных элементов, фигуристка ответила: "Не факт, хочется развиваться, хочется зрелищности, почему сейчас столько внимания к девушкам? Есть риск, есть четверные прыжки. За развитием спортсмена и спорта всегда интересно наблюдать, мне кажется, что стоит задуматься над темой повышения ценности четверных элементов в парном катании, и тогда, уверена, нас ждет прогресс".

Бойкова и Козловский в нынешнем сезоне стали победителями двух этапов Гран-при, чемпионата России и чемпионата Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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