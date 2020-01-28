Кочиянчич заявил, что EOK не будут заниматься политикой при участии в споре WADA и РУСАДА

ТАСС, 28 января. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) не собираются заниматься политикой при участии в судебном споре Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент ЕОК Янез Кочиянчич, чей комментарий приводит пресс-служба организации.
"Наше участие в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS) будет законным, мы не собираемся заниматься политикой. В наших собственных интересах, чтобы восторжествовали справедливость и верховенство закона. Виновные должны быть наказаны, а невиновные - защищены", - сказал Кочиянчич.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.
РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили ЕОК, а также Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.