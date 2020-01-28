Кочиянчич заявил, что EOK не будут заниматься политикой при участии в споре WADA и РУСАДА

ТАСС, 28 января. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) не собираются заниматься политикой при участии в судебном споре Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил президент ЕОК Янез Кочиянчич, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

"Наше участие в процессе Спортивного арбитражного суда (CAS) будет законным, мы не собираемся заниматься политикой. В наших собственных интересах, чтобы восторжествовали справедливость и верховенство закона. Виновные должны быть наказаны, а невиновные - защищены", - сказал Кочиянчич.