ФК "Локомотив" подал иск в суд на бывшего гендиректора Геркуса на 144 млн рублей

ТАСС, 28 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144 млн рублей с бывшего генерального директора команды Ильи Геркуса. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте арбитражного суда Москвы.

Другие подробности искового заявления не уточняются.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, при котором "Локомотив" выиграл свои первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах. Под его руководством московский клуб впервые за 14 лет смог одержать победу в матче Лиги чемпионов.