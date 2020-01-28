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Футбол в России

РЖД не рассматривают возможность продажи пакета акций футбольного клуба "Локомотив"

Также заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков заявил, что холдинг не планирует приобретать новые активы в сфере спорта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) не планируют продавать пакет акций московского футбольного клуба "Локомотив", сообщил журналистам заместитель генерального директора холдинга Андрей Старков.

"Если коротко, нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли продажа пакета.

Приобретение новых активов в сфере спорта РЖД тоже не рассматривают. "У футбольного клуба "Локомотив" одна из лучших детских академий футбольных в Российской Федерации. Не было бы поддержки со стороны РЖД, я не сильно уверен, что здоровье нашей нации было бы на том же уровне", - сказал Старков.

На зимний перерыв "Локомотив" ушел, занимая пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (34 очка в 19 матчах). В 20-м туре "Локомотив" на выезде встретится с петербургским "Зенитом" 29 февраля.

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