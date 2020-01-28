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Бокс

Допинг-тесты Поветкина после боя с Хантером дали отрицательный результат

Поединок состоялся в декабре в Саудовской Аравии и завершился ничьей

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Допинг-тесты российского боксера Александра Поветкина до и после боя с американцем Майклом Хантером дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

"Тесты Поветкина и Хантера дали отрицательный результат", - сказал собеседник агентства.

В начале декабря Поветкин провел бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула суперчемпиона мира является британец Энтони Джошуа.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

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