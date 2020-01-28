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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" выкупил права на футболиста Ло Чельсо у "Бетиса"

Соглашение рассчитано до лета 2025 года

ТАСС, 28 января. Английский "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с аргентинским футболистом испанского "Бетиса" Джовани Ло Чельсо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Аргентинец перешел в "Тоттенхэм" летом на правах аренды. Во вторник руководство английского клуба решило выкупить права на футболиста и подписать с ним полноценный контракт. Соглашение с 23-летним Ло Чельсо рассчитано до лета 2025 года.

Аргентинский полузащитник в составе "Тоттенхэма" в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах, в которых забил два мяча. Помимо "Бетиса" Ло Чельсо выступал за французский ПСЖ и аргентинский "Атлетико Росарио". Также на его счету 22 матча в составе сборной Аргентины, в которых он смог дважды поразить ворота соперника. В составе ПСЖ Ло Чельсо по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

"Тоттенхэм" находится на шестой позиции в чемпионате Англии, набрав 34 очка после 24 матчей. В следующем туре чемпионата 2 февраля лондонцы дома сыграют с "Манчестер Сити".

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