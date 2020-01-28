Премьер-лига учла замечания РФС. Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло в Москве во вторник. На нем руководители клубов выработали общую позицию по поводу заявления избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) от 24 января, согласно которому прошедшие в середине месяца досрочные перевыборы Сергея Прядкина на пост главы премьер-лиги были признаны неправомерными.

В прошлую пятницу РФС обязал премьер-лигу провести выборы в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома. У РПЛ была возможность оспорить его в апелляционном избирательном комитете РФС в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего решения с мотивировочной частью, то есть до 30 января. Представители клубов не стали обострять отношения с футбольным руководством страны. Общую позицию клубов после завершения собрания озвучил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"В связи с тем, что 24 января избирательный комитет Российского футбольного союза выступил с комментариями к совершившейся процедуре на нашей последней встрече, клубы сегодня рассмотрели это заявление и пришли к следующему - мы приняли те замечания и корректировки, которые предложил РФС", - сказал он, озвучив крайние сроки выдвижения кандидатов на пост президента РПЛ и планируемую дату проведения выборов - 4 февраля и 17 марта соответственно. Позднее на официальном сайте лиги эти данные были подтверждены.

В решении избиркома РФС от 24 января также указывалось на то, что РПЛ до 30 июня 2020 года должна привести свой устав, который в отдельных частях не соответствует российскому законодательству, а также профильным документам Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, в соответствие с указанными документами. По словам Кикнадзе, изменения будут подготовлены в указанный срок, но их еще нужно обсудить. "Вместе с тем хочу отметить, что РФС сам признал необходимость проведения соответствующих корректировок в своих документах - сегодня, например, обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешними регламентами РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые точно так же являются членами РФС", - добавил гендиректор "Локомотива".

Также представитель руководства московского клуба заявил о том, что ко вторнику уже была сформирована избирательная комиссия, которую возглавил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. По словам Кикнадзе, вопреки появлявшимся в информационном пространстве сообщениям о конфликте РПЛ и РФС, заседание общего собрания клубов, на котором от союза присутствовали генеральный секретарь Александр Алаев и его заместитель Максим Митрофанов, прошло в рабочей атмосфере. "Было абсолютное взаимопонимание. На мой взгляд, тема сегодняшней встречи носит лишь рабочий характер. Намечен определенный план действий, который будет реализован в указанные нами сроки", - подчеркнул он.

В заключение гендиректор "Локомотива" в шуточной форме объяснил, почему именно он озвучивал решение всех клубов премьер-лиги и во время общения с журналистами сидел во главе стола. "Коллеги попросили меня выступить, потому что я имею некий медийный опыт, а вовсе не потому, что я каким-то образом связан с креслом, которое я сегодня занимаю", - сказал Кикнадзе.

Второе единогласное решение клубов за две недели

Как и 16 января при переизбрании Прядкина на новый пятилетний срок, во вторник клубы премьер-лиги единогласно согласились с выводами избиркома РФС. Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров, по инициативе которого по неподтвержденной информации в середине месяца и была запущена процедура голосования за продление полномочий действующего главы РПЛ, также заявил, что между лигой и РФС нет конфликтов. "В прессе сообщалось, что идет чуть ли не война между РПЛ и РФС. Никакой войны нет, мы все делаем одно дело, и надо не конфликтовать, а находить точки соприкосновения, компромиссы и двигаться дальше", - сказал он.