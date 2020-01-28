Премьер-лига учла замечания РФС. Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Внеочередное общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) прошло в Москве во вторник. На нем руководители клубов выработали общую позицию по поводу заявления избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) от 24 января, согласно которому прошедшие в середине месяца досрочные перевыборы Сергея Прядкина на пост главы премьер-лиги были признаны неправомерными.
В прошлую пятницу РФС обязал премьер-лигу провести выборы в течение трех месяцев с момента вынесения решения избиркома. У РПЛ была возможность оспорить его в апелляционном избирательном комитете РФС в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего решения с мотивировочной частью, то есть до 30 января. Представители клубов не стали обострять отношения с футбольным руководством страны. Общую позицию клубов после завершения собрания озвучил генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе.
"В связи с тем, что 24 января избирательный комитет Российского футбольного союза выступил с комментариями к совершившейся процедуре на нашей последней встрече, клубы сегодня рассмотрели это заявление и пришли к следующему - мы приняли те замечания и корректировки, которые предложил РФС", - сказал он, озвучив крайние сроки выдвижения кандидатов на пост президента РПЛ и планируемую дату проведения выборов - 4 февраля и 17 марта соответственно. Позднее на официальном сайте лиги эти данные были подтверждены.
В решении избиркома РФС от 24 января также указывалось на то, что РПЛ до 30 июня 2020 года должна привести свой устав, который в отдельных частях не соответствует российскому законодательству, а также профильным документам Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, в соответствие с указанными документами. По словам Кикнадзе, изменения будут подготовлены в указанный срок, но их еще нужно обсудить. "Вместе с тем хочу отметить, что РФС сам признал необходимость проведения соответствующих корректировок в своих документах - сегодня, например, обсуждался вопрос о том, что в соответствии с нынешними регламентами РФС и ФИФА их требования являются обязательными для клубов, которые точно так же являются членами РФС", - добавил гендиректор "Локомотива".
Также представитель руководства московского клуба заявил о том, что ко вторнику уже была сформирована избирательная комиссия, которую возглавил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан. По словам Кикнадзе, вопреки появлявшимся в информационном пространстве сообщениям о конфликте РПЛ и РФС, заседание общего собрания клубов, на котором от союза присутствовали генеральный секретарь Александр Алаев и его заместитель Максим Митрофанов, прошло в рабочей атмосфере. "Было абсолютное взаимопонимание. На мой взгляд, тема сегодняшней встречи носит лишь рабочий характер. Намечен определенный план действий, который будет реализован в указанные нами сроки", - подчеркнул он.
В заключение гендиректор "Локомотива" в шуточной форме объяснил, почему именно он озвучивал решение всех клубов премьер-лиги и во время общения с журналистами сидел во главе стола. "Коллеги попросили меня выступить, потому что я имею некий медийный опыт, а вовсе не потому, что я каким-то образом связан с креслом, которое я сегодня занимаю", - сказал Кикнадзе.
Второе единогласное решение клубов за две недели
Как и 16 января при переизбрании Прядкина на новый пятилетний срок, во вторник клубы премьер-лиги единогласно согласились с выводами избиркома РФС. Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров, по инициативе которого по неподтвержденной информации в середине месяца и была запущена процедура голосования за продление полномочий действующего главы РПЛ, также заявил, что между лигой и РФС нет конфликтов. "В прессе сообщалось, что идет чуть ли не война между РПЛ и РФС. Никакой войны нет, мы все делаем одно дело, и надо не конфликтовать, а находить точки соприкосновения, компромиссы и двигаться дальше", - сказал он.
Также представитель руководства клуба из столицы Чеченской Республики предположил, что на предстоящих 17 марта новых выборах клубы не станут менять свое мнение. "Ахмат" будет голосовать за Прядкина, - заявил собеседник агентства. - Не думаю, что кто-либо из клубов поменяет свое решение, на том собрании все проголосовали за Прядкина. Сегодня-завтра большинство клубов отправит письма председателю избирательного комитета".
Почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в разговоре с ТАСС заявил, что в досрочном переизбрании Прядкина на пост президента РПЛ не было необходимости. "Не понимаю, какая необходимость была в переизбрании, причем тайном, без повестки, - сказал он. - У него срок полномочий до апреля месяца, он на хорошем счету в РПЛ и РФС, вице-президент РФС, куратор национальной команды. Я не вижу никаких причин для того, чтобы устраивать мышиную возню".
Бывший глава союза отметил, что не ставит под сомнение авторитет президента премьер-лиги в РФС и возглавляемой им организации. "Он всегда имеет право голоса, сидит на исполкоме рядом с президентом, никаких претензий к нему никогда не было. Надо, чтобы РФС и клубы сели и обсудили кандидатуры вместе. Сами выборы - это прерогатива РПЛ", - резюмировал Колосков.
Кто может стать президентом премьер-лиги
Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом премьер-лиги "может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее положения учредительных документов премьер-лиги, а также требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС". Право выдвигать кандидатов на пост главы лиги есть только у клубов-членов РПЛ. Причем проходить они должны на очередном отчетно-выборном заседании общего собрания членов РПЛ. При этом Прядкин как действующий президент лиги имеет право выдвинуть свою кандидатуру для избрания на этот пост на новый срок.
Полномочия действующего главы РПЛ истекают 21 апреля 2020 года, когда подойдет к концу пятилетний срок, на который он был избран. При этом он может досрочно прекратить выполнение своих полномочий при одном из следующих условий: по решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов организации; установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба премьер-лиге; признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния или при личной просьбе об отставке.