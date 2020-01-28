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Допинг в спорте

ВФЛА поможет РУСАДА в расследовании возможных нарушений Чегиным условий дисквалификации

Ранее появилась информация, что отстраненный тренер продолжает работать со спортсменами
Виктор Чегин Станислав Красильников/ТАСC
Описание
Виктор Чегин
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) окажет максимальное содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании информации о возможном нарушении правил дисквалификации тренером по спортивной ходьбе Виктором Чегиным. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что у организации есть информация о том, что Чегин продолжает работать со спортсменами. Позднее антидопинговый координатор ВФЛА Роберт Попов сообщил, что федерация проведет расследование на основании данной информации.

"ВФЛА сделает все возможное, чтобы оказать максимальное содействие РУСАДА в данном расследовании, - сказала Тарасенко. - После получения сигнала от РУСАДА федерация инициировала внутреннюю проверку обстоятельств данного дела. Проверка еще продолжается, нами были получены объяснения тренеров, находящихся на данном сборе в Сочи. Факт присутствия Чегина они отрицают".

"В случае подтверждения факта запрещенного сотрудничества членов сборных команд (специалистов, тренеров, спортсменов) федерация оставляет за собой право принять дисциплинарные меры в отношении этих лиц, а также в отношении Федерации легкой атлетики Республики Мордовия", - добавила она.

С 2005 по 2015 год за нарушение антидопинговых правил были наказаны более 20 учеников Чегина, тренер получил пожизненную дисквалификацию.

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Допинг
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