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КХЛ

Брагин внесен в заявку в качестве старшего тренера СКА на матч КХЛ с минским "Динамо"

Специалист является главным тренером молодежной сборной России с 2014 года и в понедельник вошел в штаб главной команды

ТАСС, 28 января. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин внесен в протокол матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургского СКА с минским "Динамо" в качестве старшего тренера петербургской команды.

В понедельник Федерация хоккея России объявила, что Брагин и его ассистент Александр Бойков вошли в тренерский штаб главной сборной России.

Матч СКА - "Динамо" (Минск) пройдет в Санкт-Петербурге во вторник и начнется в 19:30 мск. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ СКА занимает второе место, набрав 73 очка в 52 матчах, "Динамо" с 34 очками после 51 игры идет на последней, 12-й позиции.

На завершившемся в январе молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) подопечные Брагина заняли второе место, уступив в финале команде Канады (3:4). Брагин является главным тренером молодежной сборной с 2014 года, до этого он возглавлял команду в 2010-2012 годах. Молодежная сборная во главе в Брагиным становилась чемпионом мира (2011), четыре раза серебряным (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды бронзовым (2017, 2019) призером мировых первенств.

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