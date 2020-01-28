Бывший гендиректор ФК "Локомотив" Геркус заявил, что не признает претензий клуба

ТАСС, 28 января. Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не признает претензий, выдвинутых футбольным клубом в его адрес. Об этом Геркус написал в Instagram.
Во вторник ФК "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144 млн рублей с бывшего генерального директора команды. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте арбитражного суда Москвы.
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Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но, в любом случае, не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и Советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в Локомотиве доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории. Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия. #геркус #локомотив #рпл
"Пока не видел текст искового заявления руководства "Локомотива", но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий, - заявил Геркус. - Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал, исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в "Локомотиве" доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории".
"Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия", - добавил Геркус.
Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, при котором "Локомотив" выиграл свои первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах. Под его руководством московский клуб впервые за 14 лет смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов.