Бывший гендиректор ФК "Локомотив" Геркус заявил, что не признает претензий клуба

ТАСС, 28 января. Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил, что не признает претензий, выдвинутых футбольным клубом в его адрес. Об этом Геркус написал в Instagram.

"Пока не видел текст искового заявления руководства "Локомотива", но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий, - заявил Геркус. - Будучи наемным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал, исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в "Локомотиве" доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории".

"Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия", - добавил Геркус.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, при котором "Локомотив" выиграл свои первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах. Под его руководством московский клуб впервые за 14 лет смог выйти в групповой этап Лиги чемпионов.