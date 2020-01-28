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КХЛ

Московское "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

Команда стала шестой по счету досрочно вышедшей в плей-офф в текущем сезоне
Хоккеисты "Динамо" Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Динамо"
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5107 зрителей.

В составе "Динамо" заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (16-я и 24-я минуты), Тему Пулккинен (16, 54), Михал Чайковски (41), у "Торпедо" отличился Джордан Шрёдер (50). Первые две шайбы бело-голубые забросили с разницей в 14 секунд.

Латвийский нападающий "Динамо" Микс Индрашис провел 100-й матч за клуб, он набрал 53 очка (22 шайбы + 31 передача). Всего в КХЛ он принял участие в 419 матчах, в которых набрал 239 очков (110+129).

"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Торпедо" и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ. Московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Йокерит" из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский "Спартак", для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка "Сочи", идущего девятым в Западной конференции (в четверг "Сочи" примет череповецкую "Северсталь", в субботу "Спартак" дома сыграет со столичным "Динамо"), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".

Минское "Динамо" первым лишилось шансов на выход в плей-офф, в ближайшее время рижское "Динамо" также может потерять шансы (для этого нижегородскому "Торпедо", занимающему восьмое место в Западной конференции, необходимо набрать в оставшихся встречах одно очко либо дождаться потери рижанами одного очка).

Московский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав после 53 матчей 69 очков, "Торпедо" располагается на восьмом месте в этой же конференции, имея на своем счету 56 очков после 53 игр. В следующем матче 30 января московская команда дома сыграет с "Динамо" из Риги, нижегородцы в этот же день в гостях встретятся с ярославским "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5233321310162-8380
2СКА5324652313147-10675
3Йокерит5224713413157-13571
4Динамо Мск5326414315153-12069
5Спартак5322442615150-12068
6Локомотив5219451320137-13060
7Витязь5219245319113-12958
8Торпедо5319523123147-14356
9Сочи5213431724104-14048
10Северсталь5311353724108-14648
11Динамо Р51950333182-15534
12Динамо Мн529215530108-18734
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс5130243111144-9576
2Авангард5329152412146-9876
3Барыс5324610715134-11869
4Автомобилист5219732516135-12465
5Сибирь5223233219117-12061
6Салават Юлаев5220416120128-12057
7Куньлунь5519334323130-14357
8Металлург Мг5118244320117-11655
9Адмирал5015451322108-12752
10Нефтехимик5215244423123-13850
11Амур511513532499-11846
12Трактор5416313229109-14745

 

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