Московское "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5107 зрителей.
В составе "Динамо" заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (16-я и 24-я минуты), Тему Пулккинен (16, 54), Михал Чайковски (41), у "Торпедо" отличился Джордан Шрёдер (50). Первые две шайбы бело-голубые забросили с разницей в 14 секунд.
Латвийский нападающий "Динамо" Микс Индрашис провел 100-й матч за клуб, он набрал 53 очка (22 шайбы + 31 передача). Всего в КХЛ он принял участие в 419 матчах, в которых набрал 239 очков (110+129).
"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Торпедо" и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ. Московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Йокерит" из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский "Спартак", для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка "Сочи", идущего девятым в Западной конференции (в четверг "Сочи" примет череповецкую "Северсталь", в субботу "Спартак" дома сыграет со столичным "Динамо"), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".
Минское "Динамо" первым лишилось шансов на выход в плей-офф, в ближайшее время рижское "Динамо" также может потерять шансы (для этого нижегородскому "Торпедо", занимающему восьмое место в Западной конференции, необходимо набрать в оставшихся встречах одно очко либо дождаться потери рижанами одного очка).
Московский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав после 53 матчей 69 очков, "Торпедо" располагается на восьмом месте в этой же конференции, имея на своем счету 56 очков после 53 игр. В следующем матче 30 января московская команда дома сыграет с "Динамо" из Риги, нижегородцы в этот же день в гостях встретятся с ярославским "Локомотивом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|52
|33
|3
|2
|1
|3
|10
|162-83
|80
|2
|СКА
|53
|24
|6
|5
|2
|3
|13
|147-106
|75
|3
|Йокерит
|52
|24
|7
|1
|3
|4
|13
|157-135
|71
|4
|Динамо Мск
|53
|26
|4
|1
|4
|3
|15
|153-120
|69
|5
|Спартак
|53
|22
|4
|4
|2
|6
|15
|150-120
|68
|6
|Локомотив
|52
|19
|4
|5
|1
|3
|20
|137-130
|60
|7
|Витязь
|52
|19
|2
|4
|5
|3
|19
|113-129
|58
|8
|Торпедо
|53
|19
|5
|2
|3
|1
|23
|147-143
|56
|9
|Сочи
|52
|13
|4
|3
|1
|7
|24
|104-140
|48
|10
|Северсталь
|53
|11
|3
|5
|3
|7
|24
|108-146
|48
|11
|Динамо Р
|51
|9
|5
|0
|3
|3
|31
|82-155
|34
|12
|Динамо Мн
|52
|9
|2
|1
|5
|5
|30
|108-187
|34
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|51
|30
|2
|4
|3
|1
|11
|144-95
|76
|2
|Авангард
|53
|29
|1
|5
|2
|4
|12
|146-98
|76
|3
|Барыс
|53
|24
|6
|1
|0
|7
|15
|134-118
|69
|4
|Автомобилист
|52
|19
|7
|3
|2
|5
|16
|135-124
|65
|5
|Сибирь
|52
|23
|2
|3
|3
|2
|19
|117-120
|61
|6
|Салават Юлаев
|52
|20
|4
|1
|6
|1
|20
|128-120
|57
|7
|Куньлунь
|55
|19
|3
|3
|4
|3
|23
|130-143
|57
|8
|Металлург Мг
|51
|18
|2
|4
|4
|3
|20
|117-116
|55
|9
|Адмирал
|50
|15
|4
|5
|1
|3
|22
|108-127
|52
|10
|Нефтехимик
|52
|15
|2
|4
|4
|4
|23
|123-138
|50
|11
|Амур
|51
|15
|1
|3
|5
|3
|24
|99-118
|46
|12
|Трактор
|54
|16
|3
|1
|3
|2
|29
|109-147
|45