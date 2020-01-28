Московское "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 5107 зрителей.

В составе "Динамо" заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин (16-я и 24-я минуты), Тему Пулккинен (16, 54), Михал Чайковски (41), у "Торпедо" отличился Джордан Шрёдер (50). Первые две шайбы бело-голубые забросили с разницей в 14 секунд.

Латвийский нападающий "Динамо" Микс Индрашис провел 100-й матч за клуб, он набрал 53 очка (22 шайбы + 31 передача). Всего в КХЛ он принял участие в 419 матчах, в которых набрал 239 очков (110+129).

"Динамо" в третий раз в сезоне обыграло "Торпедо" и благодаря этой победе обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ. Московский клуб дважды выигрывал Кубок Гагарина (2012, 2013). Ранее в плей-офф вышли московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и "Йокерит" из Хельсинки. В ближайшее время участие в Кубке Гагарина может себе обеспечить московский "Спартак", для этого столичному клубу нужно набрать хотя бы одно очко в оставшихся матчах либо дождаться потери хотя бы одного очка "Сочи", идущего девятым в Западной конференции (в четверг "Сочи" примет череповецкую "Северсталь", в субботу "Спартак" дома сыграет со столичным "Динамо"), также до перерыва на этап Евротура выйти в плей-офф могут "Барыс" из Нур-Султана и екатеринбургский "Автомобилист".

Минское "Динамо" первым лишилось шансов на выход в плей-офф, в ближайшее время рижское "Динамо" также может потерять шансы (для этого нижегородскому "Торпедо", занимающему восьмое место в Западной конференции, необходимо набрать в оставшихся встречах одно очко либо дождаться потери рижанами одного очка).

Московский клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав после 53 матчей 69 очков, "Торпедо" располагается на восьмом месте в этой же конференции, имея на своем счету 56 очков после 53 игр. В следующем матче 30 января московская команда дома сыграет с "Динамо" из Риги, нижегородцы в этот же день в гостях встретятся с ярославским "Локомотивом".