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Летние олимпийские виды спорта

Организаторы легкоатлетического турнира в Котбусе исключили Ласицкене из числа участниц

Ранее World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам для участия в соревнованиях в нейтральном статусе
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 28 января. Организаторы турнира в немецком Котбусе исключили трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту россиянку Марию Ласицкене из числа участниц соревнований. Обновленный список спортсменок опубликован на официальном сайте турнира.

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Российские спортсмены из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), должны получать разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) для участия в соревнованиях в нейтральном статусе. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Ранее Ласицкене сообщила, что организаторы соревнований намерены ждать ее до последнего и очень хотят, чтобы она выступила на турнире. Соревнования в прыжках в высоту у женщин пройдут 29 января.

Ласицкене, которой 14 января исполнилось 27 лет, в 2019 году была признана лучшей легкоатлеткой Европы. В прошлом сезоне она одержала победы на зимнем чемпионате Европы в Глазго и летнем мировом первенстве в Катаре, а также стала первой в финале "Бриллиантовой лиги".

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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