Союз регби Гонконга не планирует отменять этап Мировой серии по регби-7

ТАСС, 30 января. Этап Мировой серии по регби-7 в Гонконге может состояться, несмотря на распространение коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор Союза регби Гонконга Робби Макробби, чьи слова приводит газета South China Morning Post.

Соревнования запланированы на 3-5 апреля. В Мировой серии среди женских команд принимает участие сборная России.

"Нет никаких планов отменить этап. Мы находимся в постоянном контакте с Международной федерацией регби (World Rugby) и постоянно информируем их о ситуации на месте. Не было никаких разговоров об изменении даты или места", - сообщил Макробби.

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), под вопросом проведение этапа Гран-при Китая в классе машин "Формулы Е" (21 марта), юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Китайские власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии в конце декабря 2019 года в крупном городе Ухань. К четвергу количество заразившихся в КНР превысило 7,7 тыс. человек, число летальных исходов достигло 170. Помимо Китая, новый коронавирус был выявлен еще в 16 странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.