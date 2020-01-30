Олимпийская чемпионка Чичерова заявила, что может завершить карьеру в этом сезоне

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Текущий сезон может стать последним в карьере олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Анны Чичеровой. Об этом 37-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

Победительница Игр-2012 Чичерова примет участие в турнире прыгунов в высоту "Битва полов", который пройдет 1 февраля в Москве на крытой арене "Салют-Гераклион".

"Я думаю, что в следующем году я на "Битве полов" уже не выступлю. Я вполне допускаю, что этот сезон будет последним в моей карьере", - заметила Чичерова.

Чичерова также является чемпионкой мира (2011), серебряным (2007) и двукратным бронзовым (2013, 2015) призером мировых первенств. Также в ее активе победа на чемпионате Европы в помещении (2005), Универсиаде (2005), Кубке Европы (2006). Текущий сезон спортсменка открыла 16 января турниром в Челябинске, где победила с результатом 1,94 метра.

В сентябре 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса из-за перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Помимо Чичеровой, в турнире "Битва полов" примут участие трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, Аделина Халикова, Наталья Спиридонова, Кристина Королева, Дарья Слепова. У мужчин в соревнованиях примут участие серебряный призер чемпионата мира Михаил Акименко, бронзовый призер чемпионата мира Илья Иванюк, Алексей Фадеев, Никита Анищенков, Александр Асанов и Алексей Ефанов.