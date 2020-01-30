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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Санкции к российской легкой атлетике международная федерация может рассмотреть в марте

Решение относительно национальной федерации будет принято с учетом ответа ВФЛА на последнее письмо World Athletics
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вопрос санкций к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) совет международной федерации (World Athletics) может рассмотреть в середине марта, на своем ближайшем заседании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

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В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил о нежелании ВФЛА признать вину своих бывших руководителей в причастности к подлогу документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко. Российской стороне предложили еще раз проанализировать ситуацию и предоставить новый ответ на обвинения. После этого дело будет передано на рассмотрение совету.

"Это [рассмотрение советом] будет зависеть от того, когда ВФЛА ответит на письмо, которое им пишет World Athletics. Дальше будет избран один из двух путей в зависимости от реакции ВФЛА, - отметили в международной федерации. - Следующее очередное заседание совета состоится в марте, но в связи с переносом чемпионата мира в Нанкине эти даты могут измениться".

"Кроме того, совет может созвать внеочередное заседание, если возникнет серьезная необходимость для обсуждения", - отметили в организации.

Если ответ ВФЛА вновь не удовлетворит международную федерацию, совет может применить к национальной федерации самую строгую санкцию - полностью исключить ее из числа своих членов. В таком случае российские легкоатлеты, которые выступают в нейтральном статусе уже более трех лет, лишатся права соревноваться за рубежом. Кроме того, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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