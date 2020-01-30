Третьяк: молодые хоккеисты сборной России полностью выложатся на этапе Евротура

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Молодые игроки сборной России полностью выложатся в матчах на Шведских хоккейных играх. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Во вторник ФХР объявила состав национальной команды на третий этап Евротура, в который вошли семь игроков, выступавших за молодежную сборную на чемпионате мира. В Хельсинки и Стокгольме выступят защитники Александр Романов (ЦСКА) и Данила Галенюк (СКА), форварды Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс") и Григорий Денисенко ("Локомотив"). Третий этап Евротура пройдет с 6 по 9 февраля.

"Многое от молодых зависит, им надо биться за место, федерация создает им все условия. Я думаю, что те ребята, которые сейчас едут, должны выглядеть достойно, - сказал Третьяк. - Они будут биться, потому что у них вся жизнь впереди, им дают возможность сыграть за национальную сборную в таком возрасте. Думаю, они выложатся на 1000%, чтобы завоевать себе место под солнцем".

Одним из старших тренеров сборной России является нынешний главный тренер молодежной команды Валерий Брагин, который также является старшим тренером СКА. "Правильно, что Брагина привели в СКА: там много молодых игроков, нужно, чтобы он сейчас почувствовал уровень, так как в Континентальной хоккейной лиге он давно не работал. Сейчас он едет на Евротур, и мы посмотрим на его взаимодействие с главным тренером. В команде немало молодежи, Брагин ее хорошо знает, поэтому посмотрим, как команда сыграет на таком уровне", - подчеркнул он.

Третьяк рад, что в составе СКА немало молодых хоккеистов, в том числе и серебряных призеров молодежного чемпионата мира - 2020, которые получают достаточно игрового времени. "СКА взял молодых ребят, и они очень хорошо играют, забивают, показывают качественный хоккей. Поэтому мы благодарим этот клуб за то, что он внедряет молодых игроков и дает им возможность закрепиться, попробовать, сдать экзамен в КХЛ. Мы бы хотели, чтобы другие клубы, где есть перспективные игроки, могли задействовать их в основе", - отметил он.

"У нас создана олимпийская сборная, мы привлекаем на Евротур молодых игроков, потому что нам нужно смотреть в перспективе. Тем более что шансов на то, что в Пекине будут играть энхаэловцы, все меньше и меньше. Думаю, ряд игроков уедет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), и нам надо готовить команду к Олимпийским играм, смотреть на наши будущие звездочки", - добавил Третьяк.