Ганус: ВФЛА использовала неприемлемые подходы, настало время для решительных шагов

ОКР и Министерство спорта РФ 31 января рассмотрят вопрос лишения госаккредитации ВФЛА, а также сложения полномочий всех членов президиума организации. В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) заявил о нежелании ВФЛА признать вину своих бывших руководителей в причастности к подлогу документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко.

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Прошлое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и его временные преемники демонстрировали нежелание преодолеть кризисную ситуацию, по этой причине Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приветствует решительные шаги Министерства спорта России и Олимпийского комитета России (ОКР) по исправлению ситуации. Об этом ТАСС заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Я приветствую это заявление, я уже давно приглашал к решению этого вопроса за рамки формальных процедур все заинтересованные стороны, к которым, конечно, относятся ОКР и Минспорт, - сказала Ганус. - Хочется верить, что это правильная инициатива и эти здоровые шаги помогут исправить ситуацию. Сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов".

"Руководство ВФЛА в своем нежелании признавать проблему сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало трешевый и фатальный подход, который неприемлем", - добавил он.

ОКР также заявил о расширении состава рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Глава РУСАДА надеется, что в эту группу войдут представители комиссии спортсменов ВФЛА. "Настройка ВФЛА не нужна, если она не работает ради спортсменов, - заметил он. - Я приветствую это решение и искренне надеюсь, что это будет не формальная рабочая группа. Мы готовы активно участвовать в ее работе. Легкая атлетика больше не имеет права на ошибку, последствия будут тяжелыми".