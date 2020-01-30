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Футбол в Испании

Эксперт: Смолов должен быть готов к тому, что в Испании сложно забивать

Николай Писарев назвал переход форварда в "Сельту" хорошим шансом для успешного продолжения карьеры

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисту Федору Смолову может быть трудно в чемпионате Испании, поскольку в этом турнире сложно забивать. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий "Спартака", "Динамо", испанской "Мериды" Николай Писарев.

В четверг "Локомотив" и "Сельта" объявили о переходе 29-летнего нападающего в испанский клуб в аренду до конца сезона.

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"Испанская лига - очень тактически оборонительная. Думаю, там один гол идет к трем, и там тяжело забить гол, скажем, и "Эйбару", и "Гранаде", - сказал Писарев. - Думаю, Федору будет труднее, все-таки это для него новая страна. Но у него уже был заграничный опыт, плюс он владеет иностранными языками, парень он коммуникабельный".

"В Италии результативность сейчас зашкаливает, команды играют в атаку, чтобы привлечь зрителей, то же самое касается и Бундеслиги. Испания все равно остается, на мой взгляд, консервативной в плане тактики и организации игры. Там зрители идут именно на спортивное соревнование, а не на шоу, главное - это результат", - добавил он.

Писарев назвал переход Смолова хорошим шансом для успешного продолжения карьеры. "Надо ехать и играть, "Сельта" - команда неплохая, борется за выживание. Остается ему только пожелать удачи: это хороший выбор, хороший чемпионат. Если он там забьет пять мячей, это будет равносильно 15 мячам", - отметил он.

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года. В этом сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.

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