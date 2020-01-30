Призер ОИ-1988 Гатауллин выдвинут в состав рабочей группы ОКР от комиссии спортсменов ВФЛА

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) выдвинула своего председателя Радиона Гатауллина в состав рабочей группы Олимпийского комитета России (ОКР), которая будет заниматься поиском путей выхода из кризиса российской легкой атлетики. Об этом Гатауллин сообщил ТАСС.

В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) заявил, что расширит состав рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и пригласит к участию в работе представителей Минспорта РФ, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА и РУСАДА.

"Спортсмены выдвинули меня в состав рабочей группы, - сказал Гатауллин. - Но, как я понимаю, включен я в нее буду, только если это одобрит Олимпийский комитет России".

Члены комиссии спортсменов ВФЛА Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков в начале января выступили за расширение числа членов этого органа до девяти человек и включение в него Гатауллина в качестве председателя.

В настоящее время 54-летний Гатауллин, выигравший серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде-1988, является личным тренером своей дочери Аксаны Гатауллиной, которая в 2019 году стала победительницей юниорского чемпионата Европы в прыжках с шестом.