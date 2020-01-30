Итудис: ЦСКА демонстрировал почти идеальный баскетбол три четверти матча против "Химок"

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 января. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА демонстрировали почти идеальную игру на протяжение трех четвертей матча против "Химок" в Евролиге. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.

ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победил "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги.