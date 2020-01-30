Итудис: ЦСКА демонстрировал почти идеальный баскетбол три четверти матча против "Химок"

МЫТИЩИ /Московская область/, 30 января. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА демонстрировали почти идеальную игру на протяжение трех четвертей матча против "Химок" в Евролиге. Об этом журналистам рассказал главный тренер армейцев Димитрис Итудис.
ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победил "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
"В первых трех четвертях мы показали почти идеальный баскетбол, - сказал Итудис. - У нас с "Химками" принципиальное противостояние, и по сравнению с предыдущим матчем мы сыграли иначе. Мы смотрелись хорошо, особенно в первые 30 минут".
В предыдущем очном матче команд "Химки" нанесли самое крупное поражение ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (96:80).
В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет вторым, в активе команды 16 побед при шести поражениях. "Химки" занимают 11-ю строчку с 13 поражениями в 22 матчах.