Косторная, Щербакова и Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

В женском одиночном катании в состав сборной России вошли 16-летняя Косторная, 15-летняя Щербакова и 15-летняя Трусова, в роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат мира в канадском Монреале. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев (чемпион Европы - 2020), Артур Даниелян (серебро), запасные - бронзовый призер чемпионата России 2020 года Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, завоевавшие бронзовые медали, запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду сборную России представят чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные и трехкратные бронзовые призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин, а также обладатели бронзовых медалей чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 18 по 22 марта.