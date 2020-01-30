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Зимние олимпийские виды спорта
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Косторная, Щербакова и Трусова вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Турнир пройдет в Монреале с 18 по 22 марта
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная, двукратная чемпионка России Анна Щербакова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат мира в канадском Монреале. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Исполком ФФККР утвердил состав участников, согласованный с тренерским советом федерации", - сказал Горшков.

В женском одиночном катании в состав сборной России вошли 16-летняя Косторная, 15-летняя Щербакова и 15-летняя Трусова, в роли запасных выступят чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова.

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В мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев (чемпион Европы - 2020), Артур Даниелян (серебро), запасные - бронзовый призер чемпионата России 2020 года Александр Самарин и Макар Игнатов. В соревнованиях спортивных пар от России выступят победители прошедшего европейского первенства Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебряные призеры Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, завоевавшие бронзовые медали, запасными будут Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду сборную России представят чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Виктория Синицина и Никита Кацалапов, серебряные и трехкратные бронзовые призеры европейского первенства Александра Степанова и Иван Букин, а также обладатели бронзовых медалей чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, запасные - Анабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 18 по 22 марта.

Теги
РоссияГоршков, Александр ГеоргиевичЗимние олимпийские виды спорта
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