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Футбол в России

"Рубин" арендовал защитника "Браги" Пабло Сантоса

Арендное соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона

ТАСС, 30 января. Российский футбольный клуб "Рубин" (Казань) заключил арендное соглашение с бразильским защитником португальской "Браги" Пабло Сантосом. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

Арендное соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20 и предусматривает право последующего выкупа.

Сантос выступал за "Брагу" с 2018 года, за португальский клуб он провел 47 матчей, забив пять голов и отдав десять голевых передач. Также он играл за португальский "Маритиму" и бразильский "Пайсанду".

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. В декабре было объявлено о назначении на пост главного тренера клуба Леонида Слуцкого, также в тренерский штаб казанской команды вошел Олег Веретенников, позднее в "Рубин" перешли полузащитники Дмитрий Тарасов, Солтмурад Бакаев, Денис Макаров и нападающий Иван Игнатьев.

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