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Футбол в Испании

Лучше поздно, чем никогда. Федор Смолов в 29 лет перешел в испанскую "Сельту"

Нападающий сборной России взят в аренду до конца сезона
Федор Смолов EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 30 января. Нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов в четверг на правах аренды перешел в испанскую "Сельту". Соглашение между клубами из Москвы и Виго рассчитано до конца сезона-2019/20.

Главный тренер железнодорожников так прокомментировал ТАСС переход 29-летнего форварда в испанский клуб: "Все дали добро, это наше общее решение. Руководство клуба было не против". Для Смолова переезд на Пиренейский полуостров станет вторым опытом игры за пределами России на клубном уровне - в 2010 году на протяжении пяти месяцев он выступал в чемпионате Нидерландов за роттердамский "Фейенорд", в составе которого в 14 матчах во всех турнирах сумел отметиться одним голом и двумя результативными передачами.

Всю остальную карьеру Смолов провел в чемпионате России. Помимо московского "Динамо", в котором он дебютировал на профессиональном уровне, форвард поиграл за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал" и "Краснодар". В составе последнего он добился всеобщего признания, дважды став лучшим бомбардиром национального первенства: в сезоне-2015/16 он забил 20 мячей, в следующем - 18. Также в 2016 и 2018 годах Российский футбольный союз признавал его лучшим игроком сезона в стране.

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За время выступлений в "Краснодаре" Смолов сумел проявить себя так, что на него стали обращать внимание европейские клубы. В разное время зарубежные СМИ в большом количестве писали об интересе к российскому нападающему со стороны британских "Фулхэма", "Вулверхэмптона", "Вест Хэма" и "Суонси", представляющих чемпионат Германии дортмундской и менхенгладбахской "Боруссии", "Вольфсбурга", итальянского "Наполи" и многих других клубов. После ярких матчей появлялись сообщения о том, что россиянин входит в расширенный список игроков, которыми интересуется мадридский "Реал".

Слухи вокруг Смолова возникали до чемпионата мира 2018 года, к которому нападающий подходил в статусе одного из лидеров национальной команды. По ходу турнира он проиграл конкуренцию за место в основном составе нынешнему капитану сборной Артему Дзюбе и запомнился, в основном, промахом в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале против команды Хорватии. На следующий день форвард в фан-зоне в Москве на Воробьевых горах извинился перед болельщиками. После вылета национальной команды с чемпионата мира интерес к нему на международной арене пропал, в итоге форвард сделал выбор в пользу "Локомотива", которому в ранге чемпиона России предстояло сыграть в главном клубном турнире - Лиге чемпионов.

Даже спустя пару недель после подписания контракта с "Локомотивом" Смолов в разговоре с журналистами заявлял, что не отказывается от идеи снова попробовать силы за пределами Российской премьер-лиги. За полтора года в этой команде он не поменял своего мнения и меньше чем за полгода до частично домашнего для сборной России чемпионата Европы решил попробовать силы в "Сельте", которая на данный момент находится в зоне вылета из высшего дивизиона испанского футбола (17 очков в 21 матче). Форвард покидает московский клуб, сыграв за него 48 матчей и забив 11 мячей, а также завоевав первые трофеи в карьере - Кубок и Суперкубок России.

Третий россиянин в истории "Сельты"

Для многолетних болельщиков нового клуба Смолова переход российского футболиста служит напоминанием о конце 1990-х и начале 2000-х годов, когда в составе "Сельты" одними из лидеров были Валерий Карпин и Александр Мостовой. Второй из этой пары и вовсе занимает 10-е место по количеству матчей в составе команды из Виго (290 игр), а также седьмое место в списке лучших бомбардиров клуба (72 мяча).

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Пресс-служба "Сельты" в объявлении о переходе Смолова отметила, что новичок команды на деле доказал, что способен забивать и положительно отозвалась о его навыках в качестве ассистента. "В первую очередь Федор Смолов выделяется тем, с какой легкостью он забивает голы. Также у российского нападающего отличное видение игры, благодаря которому он в каждом сезоне пачками отдает голевые передачи", - также говорится в сообщении испанского клуба.

Более сдержанно о перспективах Смолова в новом клубе высказался работавший с ним в молодежной сборной России Николай Писарев. При этом, по мнению игравшего в Испании за "Мериду" специалиста, опыт игры за рубежом и знание иностранных языков должны помочь нападающему.

"Испанская лига - очень тактически оборонительная; думаю, там один гол идет к трем, и там тяжело забить гол, скажем, и "Эйбару", и "Гранаде". Думаю, Федору будет труднее, все-таки это для него новая страна, но у него уже был заграничный опыт, плюс он владеет иностранными языками, парень он коммуникабельный", - сказал Писарев.

"Сельта" - команда неплохая, борется за выживание. Остается ему только пожелать удачи: это хороший выбор, хороший чемпионат. Если он там забьет пять мячей, это будет равносильно 15 мячам", - добавил собеседник агентства.

Капитаном новой команды Смолова, а также его партнером по нападению является испанец Яго Аспас, чей пенальти ногой в 1/8 финала чемпионата мира в "Лужниках" отбил Игорь Акинфеев. В этом сезоне в активе лидера атак команды из Виго семь мячей в 22 матчах во всех турнирах. За место в составе россиянину придется конкурировать с датчанином Пионе Систо, а также уругвайцами Санти Миной и Габриэлем Фернандесом. Эти трое суммарно забили в этом сезоне восемь мячей.

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РоссияСемин, Юрий Павлович
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