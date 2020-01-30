Шанс на спасение. ОКР и Минспорт предпринимают решительные шаги для выхода ВФЛА из кризиса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта страны наметили ряд решительных действий для вывода отечественной легкой атлетики из кризиса. Первоочередными шагами на пути к исправлению ситуации, по мнению ОКР и Минспорта РФ, должен стать роспуск президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и возможное лишение ВФЛА государственной аккредитации.

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Согласно информации с официального сайта ОКР, 31 января Министерство спорта России намерено рассмотреть вопрос о возможности лишения ВФЛА государственной аккредитации. ОКР и Минспорт также предлагают организации в тот же день рассмотреть вопрос о том, чтобы все члены президиума ВФЛА сложили свои полномочия. Однако перед этим руководящему органу федерации необходимо будет обсудить наделение действующей рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года. Также предстоит обсудить вопрос полномочий по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, Athletics Integrity Unit (AIU, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом) и другими международными организациями. Рабочая группа ОКР ОКР намерен расширить состав международной рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics и пригласить к участию в работе представителей Минспорта России, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). "РУСАДА приветствует создание рабочей группы и готово принять предложение о вхождении своего представителя в ее состав. Грустно, что эти решительные шаги делаются с большим опозданием", - сказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"Хочется верить, что это правильная инициатива, эти здоровые шаги помогут исправить ситуацию, - отметил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. - Сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов. Руководство ВФЛА в нежелании признавать проблему сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало трешевый и фатальный подход, который неприемлем". Комиссия спортсменов ВФЛА делегировала в состав группы своего руководителя Радиона Гатауллина. Он является серебряным призером Олимпиады 1988 года в прыжках с шестом. Дело Лысенко В заявлении, опубликованном на сайте ОКР, также говорится, что ОКР и Министерство спорта России готовы к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление процедуры допуска российских легкоатлетов на международные соревнования. ОКР и Минспорт подчеркивают, что с уважением относятся к работе World Athletics и AIU по обеспечению чистоты и целостности легкой атлетики. У них "нет никаких оснований не доверять ходу и формату процедур, реализуемых AIU для выяснения всех обстоятельств так называемого дела Лысенко и степени причастности к нему должностных лиц из состава прежнего руководства ВФЛА". Также ОКР и Минспорт просят отложить рассмотрение советом World Athletics вопроса о применении санкций к ВФЛА. Российская легкая атлетика на грани коллапса World Athletics заявила 29 января, что рассмотрит рекомендации AIU по возможному исключению ВФЛА, а также приостановлению выдачи нейтрального статуса российским спортсменам в течение нескольких дней. При этом в заявлении World Athletics отмечается, что решение об исключении ВФЛА может быть принято только после одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS). Если вина ВФЛА будет установлена, то совет World Athletics рассмотрит вопрос о наложении санкций на российскую организацию. Самой строгой из них может стать полное исключение из состава международной федерации.

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