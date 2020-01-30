Шанс на спасение. ОКР и Минспорт предпринимают решительные шаги для выхода ВФЛА из кризиса

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) и министерство спорта страны наметили ряд решительных действий для вывода отечественной легкой атлетики из кризиса. Первоочередными шагами на пути к исправлению ситуации, по мнению ОКР и Минспорта РФ, должен стать роспуск президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и возможное лишение ВФЛА государственной аккредитации.
Согласно информации с официального сайта ОКР, 31 января Министерство спорта России намерено рассмотреть вопрос о возможности лишения ВФЛА государственной аккредитации. ОКР и Минспорт также предлагают организации в тот же день рассмотреть вопрос о том, чтобы все члены президиума ВФЛА сложили свои полномочия.
Однако перед этим руководящему органу федерации необходимо будет обсудить наделение действующей рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года. Также предстоит обсудить вопрос полномочий по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, Athletics Integrity Unit (AIU, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом) и другими международными организациями.
Рабочая группа ОКР
ОКР намерен расширить состав международной рабочей группы по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics и пригласить к участию в работе представителей Минспорта России, World Athletics, комиссии спортсменов ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
"РУСАДА приветствует создание рабочей группы и готово принять предложение о вхождении своего представителя в ее состав. Грустно, что эти решительные шаги делаются с большим опозданием", - сказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"Хочется верить, что это правильная инициатива, эти здоровые шаги помогут исправить ситуацию, - отметил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. - Сейчас формируются механизмы для запуска здоровых процессов. Руководство ВФЛА в нежелании признавать проблему сжигало за собой все мосты, оно демонстрировало трешевый и фатальный подход, который неприемлем".
Комиссия спортсменов ВФЛА делегировала в состав группы своего руководителя Радиона Гатауллина. Он является серебряным призером Олимпиады 1988 года в прыжках с шестом.
Дело Лысенко
В заявлении, опубликованном на сайте ОКР, также говорится, что ОКР и Министерство спорта России готовы к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление процедуры допуска российских легкоатлетов на международные соревнования.
ОКР и Минспорт подчеркивают, что с уважением относятся к работе World Athletics и AIU по обеспечению чистоты и целостности легкой атлетики. У них "нет никаких оснований не доверять ходу и формату процедур, реализуемых AIU для выяснения всех обстоятельств так называемого дела Лысенко и степени причастности к нему должностных лиц из состава прежнего руководства ВФЛА".
Также ОКР и Минспорт просят отложить рассмотрение советом World Athletics вопроса о применении санкций к ВФЛА.
Российская легкая атлетика на грани коллапса
World Athletics заявила 29 января, что рассмотрит рекомендации AIU по возможному исключению ВФЛА, а также приостановлению выдачи нейтрального статуса российским спортсменам в течение нескольких дней. При этом в заявлении World Athletics отмечается, что решение об исключении ВФЛА может быть принято только после одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS). Если вина ВФЛА будет установлена, то совет World Athletics рассмотрит вопрос о наложении санкций на российскую организацию. Самой строгой из них может стать полное исключение из состава международной федерации.
AIU по итогам расследования постановил, что должностные лица ВФЛА, в числе которых значится бывший президент организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU. Махинации были проведены для объяснения причины пропуска допинг-контроля прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
World Athletics также подчеркнула, что в случае признания ВФЛА вины ранее отстраненных лиц (Шляхтина и ряда других сотрудников организации, работавших с ним в то время - прим. ТАСС) она готова на своем февральском совете вернуться к вопросу о выдаче чистым российским спортсменам разрешений на участие в международных стартах в нейтральном статусе и не пойдет в CAS с требованием о полном исключении ВФЛА из своих рядов. Всероссийская федерация легкой атлетики выразила несогласие с обвинениями и заявила о намерении отстаивать невиновность.