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НБА изменила формат Матча звезд 2020 года в связи с гибелью Коби Брайанта

Матч звезд пройдет 17 февраля в Чикаго
Описание
© EPA-EFE/WU HONG

ТАСС, 30 января. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение изменить формат проведения Матча звезд 2020 года в связи с гибелью пятикратного чемпиона ассоциации Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

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Первые три четверти предстоящего Матча звезд пройдут в привычном формате с игровыми отрезками по 12 минут. В заключительной четверти организаторы прибавят к игровому счету лидирующей команды 24 очка, символизирующие игровой номер Брайанта. Команда, которая первая доберется до установленной отметки окажется победителем встречи.

Также отмечается, что за победу в каждой из трех первых четвертей команды будут получать по $100 тыс., а победитель матча заработает дополнительно $200 тыс. Эти деньги игроки смогут направить в выбранные благотворительные организации. В случае, если одна команда выиграет все из трех первых четвертей и победит в матче, проигравшим будет дополнительно начислено $100 тыс.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком сезона НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала плей-офф НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка).

Матч звезд НБА пройдет 17 февраля в Чикаго. Капитаном команды Востока стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, Запада - форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс.

Теги
СШАГибель Коби Брайанта
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