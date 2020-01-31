Ватутин: баскетболисты ЦСКА не думали о реванше в матче Евролиги против "Химок"

МЫТИЩИ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА не думали о реванше в матче против "Химок" в Евролиге, так как команды проводят много матчей друг против друга и каждый из них является особенным. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.
ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победили "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги.
"Разумеется, победа приятна, но уже во вторник игра с "Эфесом", а в четверг нас принимает "Олимпиакос", так что праздновать некогда, - сказал Ватутин. - Кстати, полагаю, что привычная медийная вывеска "дерби Ленинградки" больше не является актуальной. ЦСКА играет на Ходынке, "Химки" вообще в Мытищах, поэтому вашим коллегам стоит придумать новый слоган".
В предыдущем очном матче команд "Химки" нанесли самое крупное поражение ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (96:80).
"Не стал бы употреблять термин "реванш" - мы в каждом сезоне играем много матчей с "Химками", каждая встреча имеет свои особенности, поэтому в условиях плотного календаря точно не до реваншизма, надо просто выкладываться в каждом матче. Обе команды имеют проблемы с травмированными, у врачей полно работы. Пять дней назад на игру в Нижнем Новгороде из-за травм нам пришлось привлекать двух ребят из молодежной команды, мы просто не могли найти 12 человек для заявки", - признался президент ЦСКА.
В турнирной таблице Евролиги ЦСКА идет вторым, в активе команды 16 побед при шести поражениях. "Химки" занимают 11-ю строчку с девятью победами и 13 поражениями.
ЦСКА в следующем матче 4 февраля примет лидера Евролиги турецкий "Анадолу Эфес", в прошлогоднем розыгрыше команды играли в финале, где победу одержал ЦСКА. "Химки" 5 февраля встретятся на выезде с "Маккаби" из Тель-Авива.