Ватутин: баскетболисты ЦСКА не думали о реванше в матче Евролиги против "Химок"

МЫТИЩИ /Московская область/, 31 января. /ТАСС/. Баскетболисты ЦСКА не думали о реванше в матче против "Химок" в Евролиге, так как команды проводят много матчей друг против друга и каждый из них является особенным. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА в четверг со счетом 78:69 в гостях победили "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Разумеется, победа приятна, но уже во вторник игра с "Эфесом", а в четверг нас принимает "Олимпиакос", так что праздновать некогда, - сказал Ватутин. - Кстати, полагаю, что привычная медийная вывеска "дерби Ленинградки" больше не является актуальной. ЦСКА играет на Ходынке, "Химки" вообще в Мытищах, поэтому вашим коллегам стоит придумать новый слоган".