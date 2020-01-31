"Зенит" проиграл "Барселоне" в гостевом матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 31 января. Российский "Зенит" (Санкт-Петербург) в гостях уступил испанской "Барселоне" со счетом 72:90 в матче 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене "Палау Блауграна" в присутствии 5893 зрителей.

Самыми результативными стали игроки "Барселоны" Кайл Курич и Малколм Дилэйни, набравшие по 21 очку. У "Зенита" по 16 очков в активе Густаво Айона и Эндрю Альбиси.

В турнирной таблице Евролиги "Зенит" занимает 16-е место, имея в активе семь побед в 22 матчах. "Барселона" идет на третьей строчке (16 побед).

В следующем туре Евролиги "Зенит" примет турецкий "Фенербахче", а "Барселона" в гостях встретится с испанской "Валенсией". Обе встречи пройдут 5 февраля.