"Севилья" проиграла команде второго дивизиона в 1/8 финала Кубка Испании

ТАСС, 31 января. "Севилья" уступила клубу "Мирандес" в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей дубль себе в актив записал Матеус Айас (7-я и 30-я минуты), еще один гол забил Альваро Рей, на 54-й минуте встречи пенальти не сумел реализовать Альваро Пенья. У "Севильи" отличился Нолито (90).

Соперник "Мирандеса" по четвертьфинальному матчу Кубка Испании будет определен позднее по итогам жеребьевки.

"Севилья" является пятикратным обладателем Кубка Испании, еще четыре раза команда выходила в финал турнира. В сезоне-1945/46 клуб выиграл чемпионат Испании. "Мирандес" во второй раз в истории вышел в четвертьфинал кубка страны, впервые подобное достижение команде покорилось в сезоне-2015/16. Клуб ни разу не выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании.