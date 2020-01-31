Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 31 января. Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
"Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Приостановление государственной аккредитации ВФЛА предполагает невозможность государственного финансирования спортивных мероприятий, которые находятся под юрисдикцией ВФЛА, включая тренировочные мероприятия (сборы), региональных сборных команд, приостановку процесса присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.
Без участия в официальных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта РФ (чемпионаты и первенства РФ) легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку "спортсмен-инструктор", по этой же причине тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности, формирующиеся на основании результатов спортсмена на официальных соревнованиях.
В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко. ВФЛА выразила несогласие с обвинениями и намерена отстаивать невиновность.
AIU по итогам расследования постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. 23 ноября 2019 года Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.
13 декабря ВФЛА отчиталась перед комиссией по государственной аккредитации Минспорта РФ, необходимым условием сохранения аккредитации стала разработка дорожной карты по выходу из кризиса.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.