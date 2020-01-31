Минспорт приостановил государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики

ТАСС, 31 января. Министерство спорта РФ приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

ОКР и Минспорт предпринимают решительные шаги для выхода ВФЛА из кризиса

Шанс на спасение. ОКР и Минспорт предпринимают решительные шаги для выхода ВФЛА из кризиса

"Решением комиссии по государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта РФ государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Приостановление государственной аккредитации ВФЛА предполагает невозможность государственного финансирования спортивных мероприятий, которые находятся под юрисдикцией ВФЛА, включая тренировочные мероприятия (сборы), региональных сборных команд, приостановку процесса присвоения спортивных разрядов, тренерских и судейских категорий.

Без участия в официальных соревнованиях Единого календарного плана Минспорта РФ (чемпионаты и первенства РФ) легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку "спортсмен-инструктор", по этой же причине тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности, формирующиеся на основании результатов спортсмена на официальных соревнованиях.

В среду независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко. ВФЛА выразила несогласие с обвинениями и намерена отстаивать невиновность.