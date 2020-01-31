Хоккеист Нестеров заявил, что планирует продолжить карьеру в ЦСКА

ТАСС, 31 января. Капитан российского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров планирует продолжить карьеру в столичной команде. Об этом он заявил "Газете.Ru".

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года, перейдя из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль", до этого он играл три года за "Тампу".

"На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ, были серьезные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей. Сегодня у меня есть все возможности для этого, именно поэтому веду предварительные переговоры с президентом ЦСКА Игорем Есмантовичем о пятилетнем сроке. Так что свое будущее связываю с Россией и ЦСКА", - заявил 26-летний Нестеров.

"В 2017 году у меня были варианты в НХЛ, но на тот момент созрело решение вернуться домой, чтобы добиться значимых для себя целей, что-то получилось: вместе с партнерами мы выиграли Олимпиаду, завоевали Кубок Гагарина, а вот чемпионами мира еще не стали. В ситуации, когда есть к чему стремиться, нет смысла что-либо менять, поэтому имею огромное желание остаться в ЦСКА на длительный срок", - добавил он.

До перехода в НХЛ Нестеров выступал за челябинский "Трактор", с которым завоевал серебряные и бронзовые медали Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Со сборной России, выступавшей под нейтральным флагом, он стал олимпийским чемпионом - 2018 года, а на чемпионате мира 2019 года завоевал бронзовые медали.