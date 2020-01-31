Савин назначен новым генеральным директором ХК "Трактор"

"Трактор" в нынешнем сезоне КХЛ занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на девять очков. На посту генерального директора 39-лений Савин сменил 55-летнего Бориса Видгофа, который в должности вице-президента теперь сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности клуба и выстраивании отношений со спонсорами.

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"По решению президента ХК "Трактор", губернатора Челябинской области Алексея Текслера новым генеральным директором хоккейного клуба "Трактор" назначен Иван Савин. Данное решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководством клубом будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри", - говорится в сообщении.

Савин в качестве игрока выступал за челябинские "Мечел" (1998-2001, 2010-2011) и "Трактор" (2001-2006, 2010), подмосковный ХК МВД (2006-2007), магнитогорский "Металлург" (2007-2008), московский "Спартак" (2008-2009), нижнекамский "Нефтехимик" (2011), екатеринбургский "Автомобилист" (2011-2012) и тюменский "Рубин" (2012-2013). В 2008 году в составе "Металлурга" он стал обладателем Кубка европейских чемпионов и бронзовым призером чемпионата России, в 2005 году в составе сборной России стал победителем зимней Универсиады. Савин является председателем совета директоров компании "Заряд", производящей хоккейную амуницию.

В предыдущем сезоне "Трактор" потерпел поражение в первом раунде плей-офф. Лучшим достижением команды в КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина в 2013 году, где челябинский клуб уступил московскому "Динамо" в серии со счетом 2-4.