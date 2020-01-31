Федун: "Спартак" намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ

"Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина", - заявил Федун.

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футбольный клуб "Спартак" с большой долей вероятности выдвинет действующего президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина в качестве кандидата на этот пост на предстоящие выборы, которые пройдут 17 марта. Об этом ТАСС в пятницу сообщил владелец красно-белых Леонид Федун.

Во вторник на внеочередном общем собрании РПЛ представители руководства клубов согласились с решением избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) о признании выборов президента премьер-лиги, состоявшихся 16 января, недействительными.

Прядкин работает в РПЛ (до 2018 года - Российская футбольная премьер-лига) с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Кто может стать президентом РПЛ

Согласно опубликованному на официальном сайте РПЛ уставу организации, президентом премьер-лиги "может быть любое дееспособное физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, признающее положения учредительных документов премьер-лиги, а также требования и положения ФИФА, УЕФА и РФС". Право выдвигать кандидатов на пост главы лиги есть только у клубов - членов РПЛ. При этом Прядкин как действующий президент лиги имеет право выдвинуть свою кандидатуру для избрания на этот пост на новый срок.

Полномочия действующего главы РПЛ истекают 21 апреля 2020 года, когда подойдет к концу пятилетний срок, на который он был избран. При этом он может досрочно прекратить выполнение своих полномочий при одном из следующих условий: по решению общего собрания членов премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа членов организации; установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба премьер-лиге; признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния или при личной просьбе об отставке.