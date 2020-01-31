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Допинг в спорте

РУСАДА в пятницу обучает полицейских Петербурга организации борьбы с допингом

Семинар проходит на базе городского Комитета по физической культуре и спорта

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с Министерством спорта РФ и МВД России 31 января проводит образовательный семинар по организации антидопинговой работы для сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Семинар проходит в Санкт-Петербурге на базе городского Комитета по физической культуре и спорта.

"Наш семинар, начавшийся в 11:00, посвящен ключевым аспектам процесса расследования возможных нарушений антидопинговых правил и взаимодействию правоохранительных органов с РУСАДА и Министерством спорта РФ. В 2020 году в рамках сотрудничества РУСАДА, Минспорта и МВД запланирован ряд аналогичных мероприятий и в других регионах, - сказала Пахноцкая. - Это второе образовательное мероприятие, которое РУСАДА проводит для представителей правоохранительных органов".

В работе семинара также принимают участие заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия департамента науки и образования Минспорта России Вероника Логинова, заместитель начальника отдела организации деятельности по ограничению оборота новых психоактивных веществ и противодействия допингу Управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России Кирилл Кузнецов, начальник отдела по расследованиям РУСАДА Леонид Иванов и другие.

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Допинг
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