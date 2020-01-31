Минспорт: решение о приостановлении госаккредитации ВФЛА направлено на защиту спортсменов

"Решение о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА направлено на защиту интересов российских спортсменов, не повлечет дополнительных рисков и ухудшения положения легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним", - говорится в заявлении.

ТАСС, 31 января. Решение о приостановлении государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта направлено на защиту интересов российских спортсменов. Об этом говорится в заявлении Министерства спорта РФ, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Минспорт отмечает, что решение о приостановлении государственной аккредитации принято на основании ч. 5.1 статьи 14 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ" в связи с невыполнением ВФЛА предусмотренных п. п. 6, 7 части 3 ст. 16 названного федерального закона обязанностей в сфере предотвращения допинга в спорте, в частности, ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА Общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещенного сотрудничества.

"Руководство ВФЛА не обеспечило надлежащее участие федерации в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним как на национальном уровне, так и во взаимодействии с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), другими международными организациями. Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.

Минспорт полагает, что это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития. Минспорт отмечает, что государственная аккредитация ВФЛА будет восстановлена при устранении обстоятельств, послуживших основанием для ее приостановления.

Положение ВФЛА

В среду AIU рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу легкоатлета Данила Лысенко. ВФЛА выразила несогласие с обвинениями и намерена отстаивать невиновность.

AIU по итогам расследования постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент организации Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. 23 ноября 2019 года Шляхтин подал заявление об отставке. Временно исполняющей обязанности президента ВФЛА в тот же день была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко. Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.