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Китайская вирусная пневмония

Сертификация олимпийской санно-бобслейной трассы в Пекине отложена из-за коронавируса

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране

ТАСС, 31 января. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) по рекомендации оргкомитета зимней Олимпиады-2022 отложила предварительную гомологацию трассы в Пекине для олимпийских соревнований по бобслею и скелетону. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

Гомологация (проба и сертификация перед соревнованиями) трассы была запланирована на 9-15 марта. Причиной отмены приезда международной комиссии, а также тестовых заездов послужила вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса на территории Китая.

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Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), под вопросом проведение этапа Гран-при Китая в классе машин "Формулы Е" (21 марта), юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

31 декабря 2019 года Китай уведомил ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. Позднее заболевание было выявлено еще в 19 странах. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,7 тыс., 213 заболевших умерли.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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