Ковальчук считает свою роль в игре клуба НХЛ "Монреаль" более удобной

ТАСС, 31 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Илья Ковальчук заявил, что тренер Клод Жюльен выделил ему более удобную роль в игре команды, чем была у него в прошлом клубе. Слова хоккеиста приводит пресс-служба команды.

Ковальчук перешел в "Монреаль" 3 января из "Лос-Анджелеса". В пятницу команда обыграла "Баффало" (3:1), одну из шайб забросил 36-летний россиянин.