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НХЛ

Ковальчук считает свою роль в игре клуба НХЛ "Монреаль" более удобной

По словам игрока, тренер дал ему возможность играть в той роли, которую он исполнял всегда

ТАСС, 31 января. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Илья Ковальчук заявил, что тренер Клод Жюльен выделил ему более удобную роль в игре команды, чем была у него в прошлом клубе. Слова хоккеиста приводит пресс-служба команды.

Ковальчук перешел в "Монреаль" 3 января из "Лос-Анджелеса". В пятницу команда обыграла "Баффало" (3:1), одну из шайб забросил 36-летний россиянин.

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"Тренер дал мне возможность играть в той роли, которую я исполнял всегда. Для меня легче играть так, чем как я играл в "Лос-Анджелесе", поэтому есть разница в моей игре", - заявил Ковальчук.

После подписания контракта с "Монреалем" Ковальчук провел 10 матчей, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 результативные передачи) очков. Всего в его активе в текущем сезоне 18 (8+10) очков. В декабре руководство "Лос-Анджелеса" выставило Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок пребывал в статусе неограниченно свободного агента. Ранее в НХЛ он также играл за "Атланту" и "Нью-Джерси", девять раз форвард забрасывал более 30 шайб в регулярном чемпионате, а в сезоне-2003/04 стал лучшим снайпером.

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