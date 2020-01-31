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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация бокса России по-прежнему считает, что не нужно ехать на ОИ без флага и гимна

В декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Александр Щербак/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Федерация бокса России по-прежнему придерживается позиции не участвовать в Олимпийских играх без флага и гимна. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, к участию в этих соревнованиях они будут допускаться в качестве нейтральных спортсменов. В середине декабря Кремлев заявил порталу Sport24, что сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе.

"Наша позиция и позиция спортсменов - не ехать на Олимпиаду без флага и гимна. Но если страна скажет ехать, мы так и поступим. Поедем и будем гордиться тем, что выступаем за нашу державу", - сказал Кремлев.

Основанием для решения исполком WADA стали выводы следователей агентства, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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